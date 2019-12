Salmtal : Salmtal feiert Freundschaft

Deutsch-amerikanisches Volksfest in Salmtal. Foto: TV/Björn Pazen

Salmtal (red) Tausende Besucher haben beim deutsch-amerikanischen Volksfest in Salmtal gefeiert. Neben einem Fußballspiel der deutschen Bürgermeister-Nationalmannschaft gegen US-Boys aus Spangdahlem (Endstand 3:3) wurde die Wanderausstellung zu 100 Jahre US-Militärpräsenz in Rheinland-Pfalz in der IGS-Mensa gezeigt und rund um das Salmtalstadion gefeiert.⇥ Foto: Archiv/Björn Pazen