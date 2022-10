Verkehr : A 1: Sperrung am Samstag zwischen Salmtal und Schweich – Umleitung über Abfahrt Föhren

Salmtal/Schweich Die Autobahn zwischen Salmtal und Schweich wird im Bereich der Baustelle am Samstag zeitweise gesperrt. Grund: Die Fahrbahn wird neu markiert.

Nächster Schritt in der Autobahnbaustelle zwischen Salmtal und Schweich: Wie die Autobahn GmbH am Freitagnachmittag mitteilt, ist ein Teil der A 1 am Samstag. 22. Oktober, nicht befahrbar. Zwischen 8 und etwa 16 Uhr werden Markierungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen (AS) Salmtal und Schweich in Fahrtrichtung Koblenz erledigt. Der Verkehr werde an der AS Föhren abgeleitet und über eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke zur Anschlussstelle Salmtal geführt.