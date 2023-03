Änderung der Verkehrsführung So geht es mit der A1-Baustelle zwischen Salmtal und Schweich weiter

Salmtal/Hetzerath/Schweich · Andere Fahrtrichtung, andere Verkehrsführung und auch an der Autobahnanschlussstelle am IRT ändert sich was: In der knapp acht Kilometer langen Autobahnbaustelle zwischen Salmtal und Schweich wird in Kürze die Verkehrsführung geändert.

12.03.2023, 14:50 Uhr

Vermutlich noch bis Frühjahr 2024 wird auf der A1 zwischen Schweich und Salmtal gebaut. Im April wird die Verkehrsführung durch die Baustelle geändert. Foto: TV/Christian Moeris

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Und täglich grüßt die Autobahnbaustelle: Seit Jahren erneuert der Landesbetrieb Mobilität in der Region Trier die Autobahn A1. Wenn ein Streckenabschnitt fertig ist, geht es an anderer Stelle weiter oder es wird – wie derzeit – gleich an zwei Stellen gebaut.