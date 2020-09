Protest : Salmtaler Bürger übergeben 610 Unterschriften gegen Hochspannungsleitung

Neubau und Betrieb einer 110-/380-kV Höchstspannungsleitung durch die Firma Amprion GmbH aus Dortmund - Gemeinde Salmtal und deren Bürger wehren sich gegen die geplante Leitungstrasse Die Fa. Amprion GmbH aus Dortmund plant den Neubau und den Betrieb einer Höchstspannungsleitung zwischen Metternich und Niederstedem. Zwischen den Umspann-anlagen Wengerohr und Niederstedem verläuft die Trasse in unmittelbarer Nähe der Ortslage Salmtal. Hiergegen wehren sich sowohl der Gemeinderat Salmtal als auch viele Bürgerinnen und Bürger. Der Gemeinderat Salmtal hat in seiner Sitzung vom 31.08.2020 eine entsprechende Stellungnahme beschlossen. Darüber hinaus wurden in Salmtal insgesamt 610 Unterschriften gegen dieses Vorhaben gesammelt. Foto: TV/Carina Alt-Linden

Salmtal/Wittlich (red) Die Firma Amprion plant den Neubau einer Höchstspannungsleitung zwischen Metternich und Niederstedem. Die Trasse verläuft in unmittelbarer Nähe der Ortslage Salmtal.

Hiergegen wehren sich der Gemeinderat und Bürger (der TV berichtete). Der Gemeinderat hat eine entsprechende Stellungnahme beschlossen. Darüber hinaus wurden in Salmtal 610 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt mit dem Ziel, dass die Leitungen mindestens 400 Meter von den Siedlungsflächen der Ortsgemeinde entfernt aufgestellt werden. Ortsbürgermeister Markus-Peter Meyer hat nun die Stellungnahme der Ortsgemeinde und die Unterschriftenlisten gemeinsam mit Vertretern des Gemeinderats und der Bürgerinitiative an Bürgermeister Dennis Junk überreicht, der sie nun zusammen mit der Stellungnahme der VG an die SGD Nord weiterleitet. Auch die Verbandsgemeinde Wittlich-Land unterstützt die Bemühungen der Ortsgemeinde Salmtal in vollem Umfang. Foto: Carina Alt-Linden