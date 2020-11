Salmtal : Schüler spenden für Villa Kunterbunt

Salmtal Die Schüler des Stammkurses 12 der IGS Salmtal wollten etwas Gutes zu tun. So entstand die Idee, die Villa Kunterbunt Trier zu unterstützen. Das ist eine Einrichtung in der Nähe des Klinikums Mutterhaus Mitte in Trier.

