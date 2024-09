Jeder darf rein Das neue Salmtalstadion ist jetzt offiziell eröffnet: Was dort geboten ist

Die Planung des Salmtalstadions nahm mehrere Jahre in Anspruch und musste mehrmals geändert werden. Seit Sommer 2023 wurde gebaut. Die Kosten, die währenddessen stetig in die Höhe schossen, beliefen sich am Ende auf einen Betrag von rund 1,6 Millionen Euro. Doch das Sanierungsprojekt des Salmtalstadions ist nun endlich abgeschlossen. Am Freitag, 20. September, wurde die neue Sportanlage nun offiziell.