Baustoffpreise explodieren : Sanierung des Salmtalstadions droht Verzögerung

Salmtal Mit der Sanierung des Salmtalstadions plant die Verbandsgemeinde Wittlich-Land eine massive Investition in Sport und Freizeit. Doch die Preisexplosion bei Baustoffen könnte das Projekt verzögern.

Lieferengpässe und Preissteigerungen auf dem Bau

Von all diesen dramatischen Preiserhöhungen im Bausektor ahnte zu Beginn der Planungen in Salmtal Anfang 2020 noch niemand etwas. Doch die Entwicklung bereitet dem Verbandsgemeinderat mittlerweile Sorge. Bürgermeister Manuel Follmann fragte auf der jüngsten Ratssitzung in Dreis ins Plenum: „Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt zur Ausschreibung?“ Wie Follmann sagt, sei die Verbandsgemeinde bei der Ausschreibung der Baumaßnahmen zeitlich etwas flexibel. Durch eine Verschiebung könnte, so Follman, zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise günstiger gebaut werden. Somit könnte die Verbandsgemeinde das Projekt zurückstellen und auf sinkende Preise am Bau hoffen. Beschlossene Sache ist das jedoch noch nicht. Wie Follmann erklärt, bereite das Planungsbüro nun zunächst die Ausschreibung vor. Über den Zeitpunkt der Ausschreibung werde dann der vom Verbandsgmeinderat beauftragte Haupt- und Finanzausschuss entscheiden. Doch auch bei der Zurückstellung der Ausschreibung gebe es Fristen zu wahren, sagt Follmann: „Wir können das nicht beliebig hinauszögern, sonst verlieren wir unseren Anspruch auf Fördergeld.“ Bezüglich des Ausschreiungszeitpunkts halte man aber auch noch Rücksprache mit dem Land. Doch im Gegensatz zum Landkreis sei das Land nicht bereit, seinen Förderbeitrag aufzustocken. An der Preissteigerung, die auf die Verbandsgemeinde bei der Umsetzug des Projekt zukommt, will sich das Land demnach nicht beteiligen. „Und das ist ein Problem“, sagt Follmann. „Die Baukosten für die Kommunen steigen, aber die Landesförderung, die auf Kostenrichtwerten basiert, steigt nicht. Damit wächst der Kostenanteil der Kommunen.“ Darüber sei er bereits mit dem Gemeinde- und Städtebund im Gespräch, so Follmann.