Hoher Sachschaden – Polizei ermittelt „Vandalismus vom Allerfeinsten“: Wer hat bei Salvas Flotter Kugel die Reifen zerstochen?

Großlittgen · Der Eislieferservice Salvas Flotte Kugel in Großlittgen hat in der Nacht auf den 1. Mai einen großen Schaden erlitten. Unbekannte zerstörten Reifen und Ladekabel an vier Eiswagen. Die Polizei ermittelt. Was steckt dahinter?

02.05.2023, 11:26 Uhr

Der Eislieferservice Salvas Flotte Kugel in Großlittgen hat in der Nacht auf den 1. Mai einen großen Schaden erlitten. Unbekannte zerstörten Reifen und Ladekabel an vier Eiswagen. Foto: Salvas Flotte Kugel

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Salvatore Augello, Eisproduzent und Eislieferant aus Großlittgen, wird der 1. Mai 2023 nicht in guter Erinnerung bleiben. Als er am Montagmorgen gegen 7 Uhr den Hof seines Unternehmens in Großlittgen betrat, machte er eine unschöne Entdeckung.