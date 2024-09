„Die geilste Kneipe der Welt“ Was macht eigentlich Sammy Hackländer? Vom Exil-Kölner zum Kult-Kneipier an der Mosel

„Ich hatte die geilste Kneipe der Welt“, sagt Sammy Hackländer über seinen Wirkungsort „Sammy‘s Keller“, der im Jahr 2011 geschlossen wurde. Parallel dazu führte der heute 69-Jährige den Cueser Bahnhof, den er in zwanzig Jahren als Kultur-Café zu einer festen Institution in der Stadt etablierte, bis auch dort 2012 Schluss war, denn die Mietverhältnisse wurden gekündigt. Das Rachtiger Sängerheim pachtete er anschließend und einen Abstecher nach Morbach ins Schwimmbadcafé und einen ins „Graacher Himmelreich“ unternahm er danach. In Morbach gefiel es ihm: „Das ist eine klasse Stadt. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern dort war richtig gut. Nur die Saison ist zu kurz. So richtiges Freibadwetter ist nur sechs Wochen im Jahr.“ Gemeinsam war seinen gastronomischen Aktivitäten, dass er seine Kreativität ausgelebt hat, sowohl in der Gestaltung der Läden als auch in Sachen Musik und Kultur.