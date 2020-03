Kirche : Vortrag: Gewalt in der Bibel

Wittlich-Wengerohr (red) Der Theologe Prof. Dr. Thomas Nauerth referiert am Samstag, 7. März, ab 18 Uhr im Rahmen der Samstagabendgespräche in der Autobahnkirche St. Paul in Wittlich über Gewalt und Gewaltlosigkeit als biblisches Schlüsselthema.



