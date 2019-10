Vortrag : Experte referiert über Kirche, Staat und Islam

Wittlich-Wengerohr (red) In der Reihe der Samstagabendgespräche in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul Wittlich referiert am Samstag, 19. Oktober, ab 18 Uhr Prof. Dr. Gerhard Robbers zum Thema „Kirche – Staat – Islam – Neue Gefährdungen und alte Lösungen“.

