Denkmal : Ein Bürgermeister auf der Suche nach Spenden – Mittelmoselmuseum muss saniert werden

Traben-Trarbach Um mit der 3,3 Millionen Euro teuren Sanierung der Villa Böcking beginnen zu können, fehlt der Stadt Traben-Trarbach noch ein dicker Betrag. Und es ist gar nicht so leicht, den zusammen zu bekommen

„Ich bin derzeit am Klinkenputzen“, sagt Langer, der bereits infrage kommende Sponsoren wie die Deutsche Lotto-Gesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Denkmalschutz angeschrieben und Verbindung zur Europaabgeordneten Katharina Barley gesucht hat, um auszuloten, ob er von EU-Programmen profitieren kann. „Ich freue mich über jede Spende“, sagt er auch in Richtung der Traben-­Trarbacher Bevölkerung.

In der Villa der Kaufmannsfamilie Böcking, gebaut im Stil des Trierer Barock, erleben Besucher in 20 Ausstellungsräumen den Wohnstil einer Patrizierfamilie im 18. und 19. Jahrhundert. Doch ist die Villa Böcking nicht nur von dieser Seite her kulturell bedeutend. Ohne die Villa Böcking hätte so mancher Deutscher am Frühstückstisch ein Problem, sagt Langer. Denn einst hatte eine Tochter aus dem Hause Böcking einen Villeroy geheiratet. Die Mitgift bildete das Grundkapital für die heutige Porzellanfirma Villeroy und Boch. Zudem gibt es Verbindungen zur Industriellenfamilie Krupp. Und berühmte Gäste gab es auch: Johann Wolfgang von Goethe, der preußische König Friedrich-Wilhelm IV. und der französische Dichter Apollinaire.