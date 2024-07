Umfahrungen sind bald fertig Wie es mit der Erneuerung des Kreisverkehrs in Morbach läuft und wann dort gesperrt wird

Lange konnten sich die Morbacher nicht vorstellen, wie die Verkehrsführung am Kreisverkehr am Dreieck genau aussehen wird. Der Verkehr soll nämlich auf Umfahrungen um den Kreisel herumgeführt werden, wenn an dem eigentlichen Kreisverkehr gearbeitet wird. Noch ist es nicht so weit – doch die geplante Ausweichstraße nimmt immer mehr Gestalt an.