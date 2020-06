Sanierung des Kurparks kostet vier Millionen Euro : Neuer Teich, Festwiese, Skywalk und Klimapavillon in Bernkastel-Kues geplant

So oder so ähnlich könnte der Kurpark einmal aussehen. Auf dem Plan fehlt der Skywalk, der etwas außerhalb des Geländes entstehen könnte. Grafik: Büro Stadt-Land-plus Foto: TV/Schramm, Johannes

Bernkastel-Kues Es geht wie so oft ums Geld. Wenn die Stadt Bernkastel-Kues hohe Fördergelder bekommt, wird der 40 Jahre alte Kurpark ein neues Gesicht und einige Attraktionen erhalten. Das Land hat selbst Vorschläge gemacht und prüft derzeit die Pläne.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clemens Beckmann

So etwas ist nicht ungewöhnlich: Projekte werden mit großem Tamtam angekündigt und vorgestellt. Danach hört man nicht mehr viel von ihnen. Oft scheitern sie an den Finanzen, manchmal vergessen die Auftraggeber und Planer auch, das Projekt in der Diskussion zu halten. Nachfragen können da nichts schaden.

So geschehen bei der Sanierung und Neugestaltung des Kurparks auf dem Kueser Plateau. Im ersten Halbjahr 2019 gab es dazu mehrere Informationsveranstaltungen und Stadtratsitzungen (der Volksfreund berichtete).

Im Mai 2019 stellten Vertreter der Stadt, der Verbandsgemeinde und des Planungsbüros das Erarbeitete im Mainzer Wirtschaftsministerium vor. Danach kam öffentlich nichts mehr. Auf Nachfrage des Volksfreunds kommt nun von der Stadt die Meldung, dass der Förderantrag vor wenigen Wochen eingereicht worden ist.

„Wenn die Förderung zugesagt wird, kann ausgeschrieben werden, und wenn alles nach Plan läuft, könnte im Frühjahr 2021 der Startschuss zur Umgestaltung des Kurparks fallen“, teilt Bianca Waters, Sprecherin der Stadt Bernkastel-Kues, mit. Dann könnte ein Teil des 40 Jahre alten und etwa achteinhalb Hektar großen Geländes so umgestaltet werden, dass es weitaus mehr ist als nur ein Park mit viel Wiese und darum führenden Spazierwegen.

Rückblende: Der Kurpark wurde angelegt, als die ersten Kur- beziehungsweise Reha-Kliniken auf dem Plateau entstanden. Zwischenzeitlich waren es fünf, aktuell werden in vier Häusern Patienten behandelt. Die Kliniken wurden ständig modernisiert, der Kurpark nicht. Die Bäume wurden immer höher und dichter, der Teich verlandete. Und überhaupt passt die Idee von Nachhaltigkeit so gar nicht mehr zu den Ansprüchen in den 1980er Jahren.

In Gesprächen mit Vertretern des Forstamts, Kliniken, der Vereine und der Hotellerie wurden Ideen auf den Tisch gebracht und Pläne gemacht. Auch die Bürger waren als Ideengeber gefragt. Und so entstand ein Konzept – mit neuem Teich, Festwiese (mit Bühne), verschiedenen Gärten, einem Laufparcours, einem Fitnessgelände mit Geräten. Ganz wichtig: Das Gelände soll von mehreren Seiten barrierefrei erreichbar sein.

Nach Angaben der Stadt lag die erste Kostenschätzung bei 2,4 Millionen Euro. Das war Ende 2018. Nach der Bürgerbeteiligung seien das Konzept überarbeitet und die Kosten auf 3,2 Millionen Euro angepasst worden. Nach der Vorstellung im Ministerium seien – auch auf dessen Anregung – weitere Bausteine, zum Beispiel ein Skywalk im Bereich der Rosenberghütte und ein Klimapavillon, hinzugekommen. Die Kosten erhöhen sich dadurch auf rund vier Millionen Euro.

Hört sich nach viel Geld an, und es ist auch viel. Die Stadt kann nur tätig werden, wenn das Projekt zu 85 Prozent gefördert wird. Diese Möglichkeit besteht. Nicola Diehl, Pressesprecherin des Ministeriums weit auf die Förderung öffentlicher touristischer Infrastruktureinrichtungen hin.

Sie belaufe sich auf bis zu 85 Prozent der förderfähigen Kosten. Sie könnte von staatlich anerkannten Kurorten beantragt werden. Das Kueser Plateau sei als Heilklimatischer Kurort staatlich anerkannt.

Über die Höhe der förderfähigen Kosten könne erst nach der Prüfung der Pläne entscheiden werden, sagt Nicola Diehl. In Bernkastel-Kues ist man realistisch und rechnet mit förderfähigen Kosten von 2,5 bis drei Millionen Euro. „Wir werden nur das umsetzen, was definitiv auch gefördert wird“, heißt es von seiten der Stadt. Natürlich müsse auch der Eigenanteil der Kommune gewährleistet sein. In Zeiten von Corona könne man da auch nicht sicher sein.