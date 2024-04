Auf Umwegen in den Moselort Ab wann die Wehlener Brücke bei Bernkastel-Kues gesperrt wird

Frischzellenkur für die kleine „Golden Gate“-Brücke in Bernkastel-Wehlen. Wie bei der großen Golden-Gate-Brücke in San Francisco handelt es sich auch bei der Wehlener Brücke um eine Hängebrückenkonstruktion, was eine eher seltene Brückenbauform ist. Ganz so alt wie die Golden Gate in Kalifornien, die 1937 fertiggestellt wurde, ist sie zwar nicht. Aber mit ihrem Baujahr 1949 stammt sie durchaus aus derselben Epoche und aus den Gründungsjahren der Bundesrepublik.