„Schleifen ist verpönt“ : Wie Restaurator Sascha Frank aus Graach antike Möbel wieder frisch macht

Sacha Frank mischt Zutaten nach eigenem Rezept. Sogar Leim rührt er selbst an. Foto: Bernd Schlimpen

Graach Tischlermeister Sascha Frank restauriert in seiner Werkstatt in Graach alte Möbel. Dabei ist so einiges zu beachten. Warum er sogar seinen Leim selbst mischen muss.

Restaurator und Tischlermeister Sascha Frank hat seine besondere Werkstatt in einem besonderen Bauwerk. Er arbeitet im „Zehnthaus“ in Graach, das einst der Kirche gehörte und bereits um 1550 erstmals erwähnt wurde, sagt er: „Es heißt so, weil es an den zehnten Teil erinnert, der einst der Kirche abgegeben werden musste.“

Zuerst hat Frank Tischlermeister gelernt, bevor er den Beruf des Restaurators erlernte. „Tischlermeister ist der Grundberuf für Restaurator“, erklärt der 51-Jährige, der schon seit 16 Jahren die Gegenstände seiner Kunden restauriert. Der 60-Quadratmeter-Werkraum ist voll mit altem Spezialwerkzeug: Schulterschneider, Profilhobel, Holzzwänge, Gestellsäge.

Wertvolle Möbelstücke aus der Renaissance sehen aus wie neu

Stets arbeitet er alleine in dem gut beheizten Atelier, denn er meint: „Restaurierung ist schwierig jemandem nahezubringen!“ Wertvolle Möbelstücke von der Renaissance bis zur Gründerzeit und Barrock versetzt er zurück in den alten Zustand. Sie werden in vielen Gängen bearbeitet. Dabei geht er wie folgt vor: Die Oberflächen werden mit Alkohol herunter gewaschen. So kann er die Alterspatina erhalten, und deshalb werden auch authentische Stoffe wie besagter Schellack benutzt. Verleimt wird nur mit Knochen- oder Fischleim, der auf einem speziellen Leimofen anno 1900 selbst hergestellt wird. „Anderer Leim ist völlig ungeeignet“, weiß der Fachmann.

Das Abschleifen der Möbel ist verpönt

Zurzeit ist er mit einem schwarzen Buffetschrank aus einem Schloss beschäftigt. Wie sollte eine solche Antiquität nach der Bearbeitung aussehen? „Sie sollte funktionieren wie zuvor, das authentische Aussehen wie früher besitzen, aber nicht überrestauriert sein. Schleifen ist verpönt, es bewirkt einen starken Wertverlust“, weiß der Graacher. „Alles ist reine, wertvolle Handarbeit, die fast unbezahlbar ist.“ Bei seiner Arbeit interessiert ihn die Geschichte der Möbelstücke – oft sind sehr wertvolle Sachen dabei.