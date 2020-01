Konzert : Saxofon-Konzert in der Villa-Romana

No Sax No Fun. Foto: TV/NoSaxNoFun/Verkehrsamt Veldenz

Veldenz (red) Die kleine Big-Band „NoSaxNoFun“ gibt am Sonntag, 12. Januar, ab 16 Uhr ein Saxofon-Konzert in der Villa Romana in Veldenz. Unter der Leitung von Axel Schmitt spielen die Musiker in ihrem aktuellen Programm Titel von Glenn Miller, Pop der Beatles, schwungvolle Gospelmusik und bekannte Filmmusikstandards.

