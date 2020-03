Konzert : Saxofon-Konzert in der Villa Romana

Veldenz (red) Die Formation „NoSaxNoFun“ ist am Sonntag, 15. März, ab 16 Uhr in der Villa Romana in Veldenz zu hören. Unter der Leitung von Axel Schmitt spielen die Musiker in ihrem aktuellen Programm eine Vielzahl von Titeln von Glenn Miller und anderen Big-Band Größen sowie Pop der Beatles, schwungvolle Gospelmusik und bekannte Filmmusik-Songs.



