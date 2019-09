Hilscheid/Birkenfeld : Schätze der Heimat erkunden und schmecken

Hilscheid/Birkenfeld Das gemeinsame Herbst/Winter-Veranstaltungsprogramm von Naturpark Saar-Hunsrück, Nationalpark Hunsrück-Hochwald und Hunsrückhaus am Erbeskopf bietet für die Monate September bis Februar Kindern, Familien und Erwachsenen erlebnisreiche Angebote, den Herbst und Winter mit allen Sinnen zu genießen.

Als Download steht der Veranstaltungskalender unter www.naturpark.org, www.nlphh.de und www.hunsrueckhaus.de zur Verfügung. Weitere Informationen: Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Telefon 06503/9214-0, info@naturpark.org; beim Nationalparkamt in Birkenfeld, Telefon 06782/8780-0, poststelle@nlphh.de oder beim Hunsrückhaus am Erbeskopf, Telefon 06504/778, info@hunsrueckhaus.de