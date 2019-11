Stadtbild : Schandfleck in Morbach soll abgerissen werden

Morbach Die Gemeinde ist seit kurzem im Eigentum der beiden Gebäude des ehemaligen Anwesens Bohr in der Bahnhofstraße.

Viele Jahre steht in Morbach das ehemalige Anwesen Bohr an der Ecke Hebegasse und Bahnhofstraße schon leer. Laut Aussagen von Nachbarn haben sich in dem Haus Marder und Ratten angesiedelt. Durch die verstaubten Fenster des Ladenlokals im linken Gebäude waren bis vor kurzem dahinmodernde Abfälle zu erkennen. Im Schaufenster des rechten Teils der Immobilie standen von Feuchtigkeit angegriffene Kartons des letzten Mieters, der bis 2006 dort ein Geschäft führte. Die unverputzte Giebelwand zur Hebegasse hin ist mit schwarzen Planen verhängt. Für viele Morbacher gilt das Anwesen in zentraler Lage als größter Schandfleck des Ortes.

Ziel ist es nach Aussage des Bürgermeisters, das Gebäude „niederzulegen“, also abzureißen und so weitere Perspektiven zu schaffen, um das Grundstück im Herzen von Morbach anders nutzen zu können. Der Abrisstermin sei jedoch noch nicht klar, wird aber für 2020 angestrebt. Warum dauert es so lange? Einerseits liegen die Genehmigungen noch nicht vor, sagt der Bürgermeister. Andererseits verfügten die Gebäude über massive Keller. Erst müsse geklärt werden, was bei einem Abriss mit den umstehenden Häusern und der dort entlanglaufenden Bahnhofstraße plus Bürgersteig passiert, sagt Hackethal.