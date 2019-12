Advent : Das schönste weihnachtliche Schaufenster wählen

Bernkastel-Kues (red) Auf der Winterbühne am Karlsbader Platz in Bernkastel wird am Freitag, 13. Dezember, ab 18.30 Uhr der Sieger des Schaufensterwettbewerbes „Weiße Weihnacht“ gekürt. Die Online-Abstimmung über www.entwicklungsagentur-bks.de läuft noch bis Freitagmittag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken