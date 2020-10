Natur : Schieferplatten zum Schutz von Mensch und Tier

Plein Serie „Landmarken der Region“: Im Pleiner Wald gibt es eine besondere Steinformation, das Leienhäuschen. Es sind bis zu acht Meter hohe senkrechte Schieferplatten, die durch natürliche Erdbewegungen und von Menschenhand entstanden sind.

Eigentlich ist es gar nicht weit, vom Hof Holmen bis zum Leienhäusschen. Etwa einen Kilometer geht es am Ausläufer des Fuchsbergs entlang. Der breite Weg wird immer schmaler, bis das Leienhäuschen plötzlich erscheint. Es steht versteckt oberhalb des linken Lieserufers und ist auch von der gegenüberliegenden Minderlittgener Seite nicht zu sehen.

Das Besondere dieses Ortes ist sofort spürbar. Ein Platz, der an der breitesten Stelle etwa 18 Meter und an der engsten drei bis vier Meter breit ist. Eingefasst ist er von Schiefersteinen, die senkrecht stehen, mehrere Meter hoch. Sie sind mit sehr viel Moos bewachsen. Diie Schiefersteine stehen an einem Abhang im hügeligen Gelände.