Wirtschaft : Wittlicher Schlachthof expandiert und steigt bei Viehhändler Hamel ein

Der Wittlicher Schlachthof ist weiter auf Expansionskurs. Foto: Bernhard Simon/Privat

Wittlich Simon Fleisch hat einen 50-prozentigen Anteil am Viehhandelsunternehmen Hamel aus Hessen erworben. Welche Strategie verfolgt der Wittlicher Schlachthof mit der Beteiligung am Viehhändler, der jährlich 500.000 Schweine handelt?

Der Wittlicher Schlachthof ist weiter auf Expansionskurs. Zur Unternehmensgruppe Simon-Fleisch gehören neben dem Stammhaus in Wittlich bereits die Klaus-Dieter Fuchs GmbH in Prüm (2013), die Eifelfleisch GmbH in Gerolstein (2021) sowie die Eifeler Fleischwaren GmbH in Lissendorf (2008). In der von Alexander und Bernhard J. Simon in fünfter Generation geführten Unternehmensgruppe werden jährlich mehr als eine Million Schweine und rund 30.000 Rinder geschlachtet. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet insgesamt einen Jahresumsatz von über 350 Millionen Euro und beschäftigt bereits rund 850 Mitarbeiter.

Simon-Fleisch auf Expansionskurs

Nun hat das Unternehmen erneut expandiert: „Wir haben zum 1. Januar einen 50-prozentigen Anteil an dem Viehhandelsunternehmen Hamel aus Hessen erworben“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Simon im Gespräch mit unserer Zeitung zu den Neuigkeiten im Unternehmen. Die Simon-Fleisch Holding GmbH wurde damit als weiterer Gesellschafter des Viehhandelsunternehmens Hamel aus Oberhessen aufgenommen. Was Simon Fleisch für die 50-Prozent-Beteiligung gezahlt hat, das bleibt allerdings ein Geheimnis.

Die beiden Unternehmen, sagt Simon, verbinde eine „seit Jahrzehnten bestehende Geschäftspartnerschaft“. Welche Interessen verfolgt der Wittlicher Schachthof mit dem Einstieg in das Viehhandelsunternehmen?

Absicherung gegen Konkurrenten wie Tönnies

„Strategischer Hintergrund ist die Rohstoffabsicherung“, sagt Simon. „Es hören immer mehr Landwirte auf, und wir möchten einen möglichst direkten Zugriff auf die Landwirte.“ Mit der 50-Prozent-Beteiligung bei Hamel sichere der Wittlicher Schlachthof seine Produktion ab. „Der Viehhandel ist zwischen Erzeuger und Schlachthof sonst eine Stufe dazwischen, die frei operiert. Der Viehhändler könnte die Schweine auch sonst wohin fahren und beispielsweise an Tönnies verkaufen. Der Markt wird nicht einfacher. Mit der Beteiligung geht es darum, dass wir uns absichern. Die Zahl der landwirtschaftlichen Erzeuger geht zurück.“

Johannes Hamel bleibt Geschäftsführer

Geschäftsführer des Viehhandelsunternehmens Volker Hamel bleibe Johannes Hamel (39), der das Unternehmen seit Jahreswechsel führe. Die Viehhandlung Hamel vermarkte jährlich rund 500.000 Schweine und erwirtschafte einen Umsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich, so Simon. Damit zähle das Unternehmen zu den größten Viehhandelsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen sei insbesondere auch für den Markt in Rheinland-Pfalz sowie auch im Saarland von großer Bedeutung.