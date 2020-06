Freizeit : Wandern und Übernachten in freier Natur

Eine neue Schlafstätte für Outdoor-Freunde: ein Übernachtungswürfel. Foto: Sleeperoo

Büdlich Schlafen in einem Kunststoffwürfel mit Sicht auf die freie Natur – in Büdlich ist das ab sofort möglich. Bis zu drei Personen finden Platz in dem sogenannten Sleeperoo, einem Übernachtungswürfel mit Panoramafenstern.



„Es läuft gut. Im Juni ist es bereits gut gebucht“, sagt der Thalfanger Tourismus-Chef Daniel Thiel. Die Möglichkeit, darin zu übernachten, seit etwas für die Natur-Urlauber, die in Deutschland ihre Ferien verbringen wollen. Das Sleeperoo steht direkt an der Traumschleife Wasser-Dichter-Spuren. „Die Leute können also anreisen, die Traumschleife laufen und kommen wieder am Sleeperoo an – Natur pur“, sagt Thiel.

Die Buchung erfolgt über ein entsprechendes Portal im Internet, wo Interessenten Tage sehen können, an welchen Tagen der Würfel bereits belegt und wann er noch frei ist. Der Büdlicher Ortsbürgermeister Jörg Schönenberger sagt, der Betrieb laufe störungsfrei an. Bisher habe er keine Rückmeldungen von Gästen wegen etwaiger Probleme erhalten. „Wir gehen davon aus, dass es gut ankommt“, sagt er. Das Sleeperoo werde nach jedem Besuch intensiv gereinigt, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass durch infizierte Gäste möglicherweise ein Coronavirus auf die Nachfolger übertragen wird, weitgehend ausgeschlossen ist. Das gilt auch für die Toilette an der Grillhütte, die den Gästen zur Verfügung steht. In der sogenannten Chillbox, die Snacks und Getränke für die Gäste enthält, befindet sich jetzt neu ein Desinfektionsmittel.

Der Bürgermeister hofft aus Sicht der Ortsgemeinde, dass das Dorf durch das neue Angebot mehr in den Blick möglicher Interessenten gerät, die Leistungen wie einen Frühstücksservice übernehmen oder gar die leerstehende Gaststätte im Ort wieder in Betrieb nehmen.

Buchungen sind möglich übers Internet unter der Adresse