Corona : Schlager im Cusanusstift

Bernkastel-Kues (red) Abwechslung mit Schlagern vor Türen und Fenstern gab es im Innenhof des Alten- und Pflegeheims Cusanusstift in Bernkastel-Kues. SWR4 besuchte drei Seniorenheime.

Ernst Seitz und Susanne Veidt brachten viele bekannte Lieder mit. Aufgrund des schlechten Wetters wurden die Auftritte im Altenzentrum Mittelmosel St. Nikolaus und im Altenzentrum Mittelmosel Kloster zur Heiligen Familie kurzerhand in eine Kapelle verlegt und per Stream in die Zimmer übertragen.