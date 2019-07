Konzert : Kulturscheune lädt zur Schlagerparty

Ralle Ventura. Foto: TV/KultUrScheune Kröv

Kröv (red) Nah am Publikum sein, so lautet das Motto von Ralle Ventura, der mit Profimusikern von Matthias Reim, Mickie Krause, Guildo Horn und den kölschen Klüngelköpp musiziert. Am Donnerstag, 11. Juli, ab 19 Uhr ist er im Rahmen der Sommersause im Staffelter Hof in Kröv zu hören.

Das Programm umfasst Hits der deutschen Partymusik, bekannte Klassiker aus den 1970er bis 1990er Jahren bis hin zu aktuellen Songs der deutschsprachigen Musikszene. Der Eintritt ist frei.