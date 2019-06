Workshop : Schlagzeug Workshop für Fortgeschrittene

Ingo Esch. Foto: TV/Chris Marmann

Wittlich (red) Die Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich bietet am Samstag, 24. August 2019 von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr einen Schlagzeugworkshop mit Ingo Esch in der Berufsbildenden Schule in Wittlich an.

Der Kurs richtet sich an fortgeschrittene Schlagzeuger, egal ob sie in einer Rock-Band, Big-Band oder im Blasorchester spielen. Die Workshop-Inhalte beziehen sich auf das Thema „Playing Drums in Different Styles“. Mitzubringen sind Bass, Snare, HH, Ride, Hocker, Ständermaterial und Sticks. Ingo Esch studierte am Musikkonservatorium Luxemburg und an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen. Er ist seit über 30 Jahren als Drummer bei der Thomas Schwab Band, Christmas Moments, Musical Yakari, Martha, Alles Banane und Horn & Strings aktiv. Seit 2004 ist er Schlagzeuglehrer an der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich.