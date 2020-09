Honny : Schlagzeugkurs für Kinder

Bernkastel-Wittlich Die Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich bietet für musik- und schlagzeugbegeisterte Kinder ab sechs Jahre (ab dem ersten Schuljahr) einen Schlaginstrumentenkurs an.

Im Kleingruppenunterricht sind acht Schulungen (à 45 Minuten) vom 26. Oktober bis zum 14. Dezember 2020 mit einem abschließenden Vorspiel vorgesehen. Der Unterricht findet jeweils montags zwischen 13.30 und 15.45 Uhr in der Berufsbildenden Schule in Wittlich statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Kinder begrenzt. Die Musikschule richtet sich nach den aktuell gelten Hygienevorschriften für Schulen.

Kursleiter ist Ingo Esch, der am Conservatoire de Musique in Luxemburg und an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen studierte. Seit 2004 ist er Lehrer an der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und als Schlagzeuger mit mehreren Bands der Region erfolgreich.