Getränk wird teurer Schlechte Apfelernte: Gibt es dieses Jahr genug Viez?

„Viez trinken ist mittlerweile richtig modern, auch unter den Jugendlichen. Nicht nur alte Leute lieben Viez“, sagt Anja Bernard vom Viezwerk in Sehlem. Die Viezproduzentin wurde in diesem Jahr für ihre gute Viezqualität von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz prämiert. Im Herbst fehlten allerdings die Äpfel auf heimischen Wiesen. „Hier bei uns in der Ecke gab es in diesem Jahr leider gar keine Äpfel. Von rund 200 Bäumen trugen nur sechs Bäume Obst“, sagt Anja Bernard.