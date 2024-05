Einzelhandel Verkaufsoffener Sonntag: Schlemmen, shoppen und spielen in Wittlich

Viele Menschen haben Wittlich am Samstag in ein Spielparadies verwandelt. An über 80 Ständen wurde verkauft, was in den Kinderzimmern nicht mehr gebraucht wird und neuen Besitzern Freude machen soll. Spiele, Laufräder, Kleidung, Autos, Ritterburgen und Puppenhäuser standen zur Auswahl. Und die jungen Händler waren zufrieden. Eine Familie aus Bergweiler, die zum dritten Mal dabei war, sagt: „Wir haben sehr gut verkauft,“ während sie gerade ein neues Paar Schuhe, an dem noch das Etikett hängt, an eine junge Frau für acht Euro abgeben. „Was wir nicht loswerden, packen wir in den Bollerwagen und fahren es über den Marktplatz zu ‚Kaufen mit Herz‘. Dann kann es dort für einen guten Zweck angeboten werden.“ Auch an den anderen Ständen wird geschaut und gekauft. Gehandelt wird kaum. Die Preise, die sich die Kinder überlegt haben, werden von den meisten Käufern akzeptiert.