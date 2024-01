Schneller zum Zug Neue Brücken über Moselschleusen: Geht das?

Enkirch · So schön die Mosel auch ist, manchmal ist sie im Weg – und so keimt die Idee, Schleusen als Fußgängerüberwege zu nutzen. In Enkirch könnte damit eine bessere Anbindung an die Bahn geschaffen werden. Aber ist eine Brücke über eine Schleuse überhaupt umsetzbar?

15.01.2024 , 07:31 Uhr

Mit einer Brücke über der Schleuse könnten die Enkircher auf die andere Moselseite gelangen. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz Redakteurin Landkreis Bernkastel-Wittlich

Zu Fuß über die Mosel, dort in den Zug einsteigen und zur Arbeitsstelle nach Koblenz oder Trier fahren: Das wäre was! Zumindest wünscht es sich Robert Gedert so für seinen Heimatort Enkirch. Lange Zeit war der Unternehmer kommunalpolitisch aktiv, unter anderem als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Und auch wenn er inzwischen im Ruhestand ist, beschäftigen ihn die Politik und Zukunft seiner Heimat noch immer.