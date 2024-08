Vor 250 Jahren erbaut So wurde Schloss Dreis von der Sommerresidenz zum Lebensmittelpunkt

Dreis · Das Schloss in Dreis diente einst als Sommerresidenz für die Äbte von Echternach. Seit 1840 ist es in Privatbesitz der Familie von Walderdorff. Der Graf, seine Frau und die Ortsgemeinde laden zum Jubiläum in den Schlosspark.

14.08.2024 , 10:00 Uhr

Georg Graf von Walderdorff und seine Frau Marina Gräfin von Walderdorff auf der Treppe des Schlossparks von Schloss Dreis, den sie am 1. September zum Jubiläum öffnen. Foto: Christina Bents

Von Christina Bents