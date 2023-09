Schriftzüge verschandeln Stadtbild Schmierereien: Traben-Trarbach setzt Belohnung aus

„Das ärgert uns einfach kolossal!“, schimpft Traben-Trarbachs Stadtbürgermeister Patrice Langer. Zum wiederholten Mal sind an verschiedenen Stellen in der Stadt Gebäude beschmiert worden. Der Schriftzug „Pelé“ prangt in schwarzer Schrift am Musikpavillon am Moselufer, an der Brücke, auf Ruhebänken und Zigarettenautomaten. Nun müsse die Stadt die Reinigung übernehmen, die im Schnitt 300 Euro pro Tag an Kosten mit sich bringe – und Mitarbeiter der Stadt binde, die eigentlich an anderen Stellen dringend gebraucht würden.