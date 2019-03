später lesen Selbsthilfe Schminkkurs für Krebspatientinnen Teilen

(red) DKMS Life bietet am Freitag, 5. April, ab 13 Uhr das Kosmetikseminar „look good feel better“ für Krebspatientinnen in Therapie an. Der Workshop findet im Haus der Beratung, Kasernenstraße 37 in Wittlich statt. Die Teilnahme und eine Tasche mit 13 Kosmetikprodukten, die auf die einzelnen Schritte des Programms abgestimmt sind, sind für die Patientinnen kostenfrei.