Bildung : Schmökerstoff für Leseanfänger in Wittlich

Foto: Carl Münzel. Foto: TV/Carl Münzel

Wittlich Der Brauch, Kindern den Schulbeginn mit einer Schultüte zu versüßen, hat eine lange Tradition. Seit vielen Jahren besucht auch die Stadtbücherei jeweils zu Beginn des Schuljahres alle Erstklässler in Wittlich und überreicht ihnen eine kleine Schultüte. Mit im Gepäck die Bücherei-Leseratte Leslie, die es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen ließ, jedes Kind per Handschlag einzeln zu begrüßen.

