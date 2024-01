Schnee satt in Eifel/Mosel/Hunsrück Keine Verletzten bei Unfällen, aber viel Schnee

Das Schneechaos auf den Straßen überraschte am Donnerstagmorgen im Landkreis Bernkastel-Wittlich viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit. In der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr zum Berufsverkehr erreichte der Schneefall seinen Höhepunkt. Die Räumdienste kamen kaum hinterher. So hatten viele Pendler Probleme dabei, ihren Arbeitsplatz in Wittlich zu erreichen und mussten umkehren.