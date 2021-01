Witterung : Die unterschätzte Gefahr

Schön anzusehen, aber gefährlich: Bäume und Baumkronen biegen sich unter dem Schnee. Sie drohen unter der Last zu brechen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hilscheid Was bedeutet Schneebruch genau, wird er häufiger, und wie schützt man sich? Der Trierische Volksfreund fragt nach.

Wer sich derzeit in den Höhenlagen des Hunsrücks bewegt, befindet sich in einer anderen Welt. Bäume, Sträucher, Wege – alles ist in eine dichte Schneedecke gehüllt. Doch die großen Schneemengen – es liegen teilweise bis zu 30 Zentimeter und mancherorts deutlich mehr als das – haben auch ihre Schattenseiten. Seit Tagen sind diverse Straßen gesperrt, unter anderem die B 269, eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Morbach und Birkenfeld. Der Grund: Schneebruch. Wegen der Schwere der Schneelast brechen immer wieder Zweige, .Äste oder ganze Bäume ab. Häufig kann man sehen, wie sich die Kronen biegen. Das ist gefährlich. eine Gefahr, die viele unterschätzen. Die Konsequenz: Neben den gesperrten Straßen wird die Bevölkerung gebeten, die Wälder zumindest in den Kammlagen zu meiden.

Dass Straßen wegen Schneebruchs gesperrt werden, kommt das häufiger vor als früher? Und wenn ja, warum? Wir fragen Menschen, die das wissen müssen. Zum Beispiel Klaus Hepp, seit 25 Jahren Betriebsleiter des Wintersportzentrums am Erbeskopf. Momentan sind sogar die Parkplätze unterhalb des Erbeskopfes und die unmittelbare Zufahrt (K 130) zum Nationalparktor, dem Hunsrückhaus, gesperrt. Und zwar wegen Schneebruchgefahr. Das hat der Wintersportfachmann nach eigener Aussage noch nie erlebt. „Es gibt derzeit keinen nennenswerten Frost“, erklärt er das Phänomen. Schnee bleibt nass auf den Bäumen liegen und wird immer schwerer. Hinzu kommen Bäume, die durch die Trockenheit geschädigt sind. Hepp: „Das sind kleine Puzzleteile, durch die die derzeitige Gefahr immer größer wird.“ Sogar auf einem der Ski-Lifte, die aus Pandemiegründen nicht laufen, liegen mehrere Bäume.

Extra An diesen Stellen ist gesperrt Die Polizei wird am Wochenende in den Wintersportgebieten verstärkt präsent sein. An diversen Ausflugszielen bestehen Parkverbote. Das gilt für den Erbeskopf. Am Erbeskopf sind nicht nur der Parkplatz unterhalb des Hunsrückhauses gesperrt, sondern auch die L 164 und die K 130. Weiterhin geschlossen ist die B 269 zwischen Idarbrücke und der Abfahrt Oberhambach. Ab sofort zu sind ebenfalls die L 159 Hinzerath in Richtung Bruchweiler sowie im Kreis Birkenfeld die K 125 und die K 56. Auch der Parkplatz des Wintersportgebiets Dollberg ist nicht erreichbar, die Anfahrt über die Ortsstraßen von Neuhütten nicht möglich. Gesperrt zudem die Bereiche Mitfahrerparkplatz an der B 407 bei Reinsfeld, am alten Bunker Hermeskeil und eine Anhöhe bei Beuren.

In diesem Winter wurde sogar die B 269, die Morbach mit Birkenfeld verbindet, wegen Schneebruchs gesperrt. Die B 269 ist eine der höchsten Bundesstraßen im Land. Laut Karsten Becker, Co-Leiter der Masterstraßenmeisterei Kirn, habe es vor einigen Jahren im Winter ein ähnliches Phänomen gegeben, dass für eine Sperrung sorgte: Eisbruch.

Gerd Womelsdorf erinnert sich noch an 70 oder 80 Zentimeter hohen Pulverschnee, in dem man fast versinken konnte. „Doch das ist lange her“, sagt der Leiter des Forstamtes Idarkopf. Heute sei das anders. Doch dafür brauche man 10 Grad minus. Heute sei der Schnee nasser und schwerer. Da biege sich so manche Krone. „Wer still ist, kann es knacken hören.“ Und irgendwann bricht sie dann auch. Vor allem sei das in den Kammlagen des Hunsrücks der Fall.