Wintersport : Die Schneekanonen laufen: Wann es am Erbeskopf mit dem Liftbetrieb losgeht

Die Schneekanonen laufen: Wenn das Wetter am Erbeskopf weiter mitspielt, sollen am Sonntag die Skilifte in Betrieb gehen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hilscheid/Erbeskopf Gute Nachrichten für Wintersportfans: Am Erbeskopf liegt laut dem zuständigen Zweckverband genug Schnee, um voraussichtlich am Sonntag den Lift anzuwerfen. Welche Neuerungen es bei Tickets und Öffnungszeiten gibt und worauf Rodelbegeisterte achten sollten.

Die Hänge am Erbeskopf, der höchsten Erhebung in Rheinland-Pfalz, sind am Freitagmorgen in winterliches Weiß gehüllt. Bei Temperaturen von drei Grad minus testet bereits die erste junge Familie den Rodelhang vor dem Hunsrückhaus. Auf die Frage, ob es denn zum Schlittenfahren reicht, ruft der Vater: „Auf jeden Fall. Unter dem Schnee ist es richtig gefroren, das geht schon gut ab!“

Aber nicht nur Rodelbegeisterte sollen an diesem Wochenende am Erbeskopf auf ihre Kosten kommen. Neben der Skipiste laufen die vier Schneekanonen, die zusätzlich zur natürlichen Schneegrundlage Kunstschnee produzieren. „Es sieht so aus, dass es ausreicht, damit wir die Piste präparieren und am Sonntag mit dem Liftbetrieb starten können“, bestätigt auf Nachfrage Vera Höfner, Vorsitzende des für den Wintersport zuständigen Zweckverbands. Schon samstags zu starten, das werde allerdings nicht klappen, sagt Höfner: „Wir brauchen einfach eine gewisse Vorlaufzeit.“

Diskussion um Schneekanonen: Was der Zweckverband am Erbeskopf dazu sagt

Die Schneekanonen liefen seit Donnerstagnacht. Deren Einsatz, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels und der aktuellen Energiekrise, ist nicht unumstritten. Jüngst hat die Gruppierung Freie Wählergemeinschaft Erbeskopf wie schon in den Vorjahren erneut in einer Mitteilung dazu aufgerufen, auf die energieintensive Kunstschneeproduktion im Nationalpark Hunsrück-Hochwald zu verzichten. Dazu sagt Höfner: „Die Energiekrise ist für uns natürlich auch ein Thema, deshalb achten wir auf die Verhältnismäßigkeit.“ Die Kanonen würden ohnehin nur ergänzend angeworfen. Und zwar dann, wenn es genügend Naturschnee gebe und wie jetzt eine längere Frostperiode angekündigt sei, um das Skifahren für mehrere Tage zu ermöglichen: „Nur für einen Tag stellen wir sie nicht an.“

Diese Änderungen gibt es für den Skibetrieb am Erbeskopf

Sollte es ab Sonntag mit dem Liftbetrieb funktionieren, müssen sich die Skifahrer im Übrigen auf zwei Änderungen einstellen: Statt der vor Corona üblichen Zehnerkarten für den Lift werden Tageskarten verkauft – Erwachsene zahlen 17 Euro, Jugendliche bis 14 Jahre 14 Euro. Laut der Zweckverbandschefin soll auch mit Blick auf die aktuellen Energiespar-Bemühungen auf Skifahren bei Flutlicht verzichtet werden. Der Liftbetrieb ende daher sowohl am Wochenende als auch montags bis freitags jeweils um 17 Uhr. Alle aktuellen Informationen zum Wintersportbetrieb am Erbeskopf und einen Blick durch die Webcam auf die Hänge bietet die Internetseite der Verbandsgemeinde Thalfang (www.erbeskopf.de).

Möglichst keine Schlitten auf der Skipiste: Wo rodeln empfohlen wird

Rodelfans empfiehlt der Zweckverband den Familienhang vor dem Hunsrückhaus, auf dem am Freitag rund zwölf Zentimeter Schnee liegen. Die Skipiste sei fürs Schlittenfahren nicht geeignet, mahnt Höfner und appelliert an die Rodler, nur geeignete Sportgeräte zu nutzen und „zu schauen, wo sie das Vergnügen gefahrlos ausüben können“. Im vergangenen Winter war es am Erbeskopf zu einem Unfall gekommen, als eine Mutter und ihr Sohn auf einem aufgeblasenen LKW-Reifen die Piste hinuntergerast und in eine Holzbank gefahren waren.

Für Verpflegung wird am Sonntag am Erbeskopf ebenfalls gesorgt sein. Höfner geht davon aus, dass die Schirmbar an der Skipiste geöffnet sein wird. Der neue Pächter des Bistros im Hunsrückhaus kündigt auf der Internetseite an, dass Lokal ausnahmsweise schon am Samstag, 21. Januar, ab 10 Uhr aufzumachen, sonntags ab 9 Uhr.

Neuer Bus zum Erbeskopf als Alternative zur Anreise mit dem Auto

Da viele Familien und Hobbysportler in den Vorjahren mit dem Auto anreisten, kam es insbesondere 2021 zu längeren Staus vor den Parkplätzen am Fuß des Erbeskopfes und teils zu Problemen mit zugeparkten Rettungswegen. Mit einem größeren Ansturm wird wohl auch an diesem Wochenende zu rechnen sein. Der Zweckverband verweist daher auf die neue Möglichkeit, das Hunsrückhaus per öffentlichem Nahverkehr zu erreichen. Alle zwei Stunden steuere am Wochenende – sogar von Trier aus – der Hochwald-Schnellbus der Linie 800 den Erbeskopf an, sagt Höfner: „Wenn das mehr Leute nutzen würden, könnte das die Parksituation deutlich entspannen.“

