Kommunalpolitik : Schnelleres Netz für den Kreis Bernkastel-Wittlich

Foto: dpa/Lisa Ducret

Bernkastel-Wittlich (will) Der Kreistag Bernkastel-Wittlich hat sich in seiner zurückliegenden Sitzung dafür ausgesprochen, sein seit rund vier Jahren laufende Breitbandprojekt fortzuführen. Ziel ist die Errichtung eines Gigabit-Netzes für den Landkreis, also flächendeckend eine Internetgeschwindigkeit von 1000 Megabit zur Verfügung zu stellen. Der Bund fördert seit Kurzem diese Maßnahme, er will mit der sogenannten „Graue-Flecken-Förderung” den Ausbau von Glasfasernetzen vorantreiben.