Gesundheit : Schnelltest-Angebote über Osterfeiertage im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Auch über die Feiertagen gibt es im Kreis Bernkastel-Wittlich Corona-Schnell-Tests und Impfungen.

Die Corona-Test-Station in der Röntgenstraße in Wittlich hat für Schnelltestungen von Montag bis Freitag, 7.30 bis 9.30 Uhr und 16 bis 19 Uhr, sowie auch am Karsamstag von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 1. April, werden zudem in der Festhalle Thalfang zwischen 16 und 19 Uhr Schnelltests angeboten. Am Karfreitag, 2. April, können Bürger im Landkreis zwischen 16 und 19 Uhr auch in der Eifellandhalle in Landscheid einen kostenlosen Schnelltest in Anspruch nehmen.