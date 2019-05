Bernkastel-Wittlich : Kinder können Instrumente testen

Bernkastel-Wittlich Wer sich noch nicht sicher ist, ob er Klavier, Klarinette oder Saxofon lernen möchte, hat in Schnupperkursen der Musikschule des Kreises die Möglichkeit diese Instrumente etwas ausführlicher zu testen und erste Unterrichtseinheiten zu bekommen.

Am Samstag, 25. Mai, ist dies ab 10 Uhr in der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Wittlich möglich. Klavier erfolgt im Einzelunterricht bei Richard Ufer. Für Klarinette und Saxofon werden in einer kleinen Gruppe Instrumente zur Verfügung gestellt. Dozenten sind Ulrich Junk (Klarinette) und Stefan Barth (Saxofon).