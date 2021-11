Bildung : Sehr großes Interesse an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus

Sehr großes Interesse an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus

Am Schnuppernachmittag der Kurfürst-Balduin-Realschule plus gab es für Grundschüler interessante Einblicke in verschiedene Fächer und Projekte. Foto: Nicole Artmayer-Pazen

Wittlich (red) Sehr viele interessierte Kinder und deren Eltern haben sich bei einem Schnuppe­rnachmittag und einer Info­veranstaltung der Kurfürst-­Balduin-­Realschule plus ihre vielleicht künftige Schule angesehen.

Während die Eltern von Rektorin Marianne Schönhofen und dem Schulleitungsteam in der Mensa über das pädagogische Konzept, die Organisationsform und die Bildungsmöglichkeiten informiert wurden, führte die Paten-AG die Grundschüler in kleinen Gruppen durch das Schulgebäude und zu Schnupper­angeboten. Die Paten werden die künftigen Fünftklässler auch im ersten Jahr an der neuen Schule mit verschiedenen Aktionen begleiten.

Im Musikraum übten die Viertklässler gemeinsam mit den Musiklehrern den „Cup-Song“ ein. Einen ersten Einblick in das Fach Naturwissenschaften erhielten sie bei Experimenten aus dem Fach Physik. Im Werkraum konnten die Grundschüler kleine Geschenke aus Holz herstellen. In der Schulküche wurden leckere Crepes gebacken, und in der Sporthalle bekamen die Viertklässler einen ersten Eindruck zu den Sportmöglichkeiten an der Realschule plus. Die Mitglieder der Ruanda-AG informierten über die Partnerschule und boten verschiedene Artikel zum Verkauf an. Die AG Nachhaltigkeit stellte sich und ihr Apfelsaft-Projekt vor.