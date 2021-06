Bildung : Musikschule des Landkreises bietet Schnupperstunden an

Bernkastel-Wittlich Die Musikschule des Landkreises bietet am Samstag, 26. Juni, von 13.30 bis 17 Uhr Schnuppertermine für Klavier, Akkordeon, Violine, Gitarre/E-Gitarre, E-Bass, Harfe und Schlagzeug in der Kurfürst Balduin Realschule plus und der BBS in Wittlich an.

Im Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues besteht im gleichen Zeitraum die Möglichkeit Klavier, Violine, Gitarre/E-Gitarre und Schlagzeug auszuprobieren.

Es werden 20-minütige Einzeltermine vergeben, danach gibt es eine zehnminütige Pause zum Lüften und Desinfizieren, so dass die geltenden Corona-und Hygienevorschriften eingehalten werden können. Zudem werden alle Lehrer einen tagesaktuellen, negativen Test nachweisen.