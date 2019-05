Wanderung : Schnuppertour im Weinberg

Traben-Trarbach (red) Eine Weinberg-Schnuppertour im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lebendige Moselweinberge“ wird am Samstag, 25. Mai, von 15 bis 18 Uhr angeboten. Während der Wanderung gibt es Infos zum Weinbau wie „Schiefer – uralt – oder doch nicht?

“ oder „Warum schmeckt man den Schiefer im Wein?“. Der Treffpunkt ist im Weingut Storck in Traben-Trarbach. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Anmeldung unter Telefon 0171/6486120 oder per E-Mail an Peter@echt-storck.de