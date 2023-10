Schlimme Entdeckung Schock in Thalfang – Hat ein Wolf hier Schafe gerissen?

Karola Schuler steht auch noch am Samstag, einen Tag nach den schlimmen Ereignissen auf ihrer Schafsweide, unter Schock. Sie schildert uns, was am Freitag passiert, ist: „Ich bin wie jeden Tag zu unseren rund 70 Schafen auf die Weide gefahren. Als ich um die Ecke gefahren kam, sah ich schon, dass einiger der Schafe frei herumlaufen, habe mir aber noch nichts dabei gedacht.“