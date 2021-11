Justiz : Dreimal in denselben Kindergarten in Veldenz eingebrochen - 37-Jähriger ohne Bewährung verurteilt

Bernkastel-Kues Ein Saisonarbeiter hat das Sicherheitsgefühl der Veldenzer strapaziert. Allein dreimal brach er in den Kindergarten ein. Nun muss der Mann in Haft.

Der Mann aus Osteuropa war als Saisonarbeiter an der Mosel. In seinem Heimatland hatte der gelernte Elektriker zuletzt als Schlachter gearbeitet. Er verletzte sich bei der Arbeit und bezog erst einmal Krankengeld. Als das auslief, nahm er den Job als Saisonarbeiter an der Mosel an. In Polen hat er sechs Jahre in Haft gesessen. Wegen Diebstahl und einer Rangelei, erklärt er auf Nachfrage von Richterin Jeanne Wimmer. In Polen hat er auch Frau und Tochter.