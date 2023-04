Justiz Viereinhalb Jahre Haft für besondere Masche

Die Anklage Staatsanwalt Andreas Maillinger braucht lange, um sie zu verlesen, denn sie umfasst fast 30 Punkte aus den Jahren 2021und 2022. Jede einzelne Straftat listet der Jurist auf. Die Masche wiederholte sich. Der Angeklagte bot in erster Linie im Internet Fotovoltaik-Anlagen an. Er schloss Kaufverträge ab – teilweise in einer Höhe von mehr als 25.000 Euro. Er vereinbarte Anzahlungen, die in einigen Fällen die Hälfte des Kaufpreises ausmachten.