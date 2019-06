Fest : Traktortreffen: Mehr Klöße als Besucher

Schönberg Mehr als 160 Zugmaschinen und weitere historische landwirtschaftliche Fahrzeuge erleben die Besucher der Schönberger Kirmes. Die Masse an Schaulustigen ist eine Herausforderung für die Dorfgemeinschaft.

Alle zwei Jahre treffen sich in Schönberg Traktorfreunde aus Hunsrück, Hochwald und Mosel. Denn seit 2005 organisiert die Feuerwehr Schönberg parallel zur viertägigen Kirmes im historischen Dreschschuppen ein Traktorentreffen. Auch in diesem Jahr haben Freunde historischer Gefährte wie Traktoren der Marken Deutz, Lanz Hanomag oder die MB-Zugmaschinen rund 160 teilweise sehr liebevoll aufgearbeitete Exponate auf dem Festgelände ausgestellt. Einer der ältesten Traktoren ist ein Lanz Bulldog HL 12 von 1921, der direkt zu Beginn des Ausstellungsgeländes viele neugierige Blicke auf sich zieht. Denn das schwarze Fahrzeug hat Besonderheiten, die man sich mit Kenntnis der heutigen Technik kaum vorstellen kann. So sind die Bremsklötze aus Holz und fassen direkt an den Vollgummireifen, die aufgrund des Alters inzwischen hart und brüchig geworden sind. Zudem werden die Bremsen nicht über ein Fußpedal betätigt, sondern über eine Kurbel neben dem Lenkrad. „Der Traktor hat kein Getriebe. Wenn man rückwärts fahren will, muss man den Motor ausmachen und umsteuern“, sagt Besitzer Erwin Paulus aus Lorscheid.