Höhepunkte der Weinkultur : Römerschiff und Cusanusstift gehören zu den schönsten Wein-Attraktionen Deutschlands

Ausgezeichnet: Das Römerweinschiff in Neumagen-Dhron versinnbildlicht die lange Tradition des Weinanbaus, die Weinkultur und die Bedeutung des Weinhandel entlang der Mosel. Foto/Archiv: Marita Blahak Foto: Marita Blahak

Neumagen-Dhron, Bernkastel-Kues Was sind die schönsten Landschaften, Denkmäler, Wanderwege und Weingüter in Deutschland? Diese Frage hat sich das Deutsche Weininstitut in einem Wettbewerb gestellt. Ergebnis: Die Marketingorganisation hat 14 Attraktionen ausgezeichnet, darunter drei an der Mosel.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So heißt es. Aber so manche Architektur ist über jeden Zweifel erhaben, was ihre Attraktivität und Faszination angeht. Fraglos gehören dazu das Cusanusstift in Bernkastel-Kues und das Neumagener Römer-Weinschiff.

Das hat auch die Jury des deutschen Weininstitutes (DWI) so gesehen und sowohl die Stella Noviomagi als auch das St Nikolaus Hospital/Cusanusstift unter die 14 Höhepunkte der Deutschen Weinkultur gewählt. Aber was hat es mit diesem Wettbewerb eigentlich auf sich?

Info Die 14 Höhepunkte der Deutschen Weinkultur 1 Rotweinwanderweg Ahr 2 Kaiserstühler Löss-Hohlwege, Baden 3 Professor Blankenhorn Weinlehrpfad des Staatsweingutes Freiburg, Baden 4 terroir f Rödelsee: Im Zeichen des Silvaners, Franken 5 Mittelrhein Riesling Charta, Mittelrhein 6 Cusanus-Stift (St. Nikolaus-Hospital), Bernkastel-Kues, Mosel 7 Neumagener Römerweinschiff, Mosel 8 Winniger Weinbergsterrassen, Mosel 9 St. Martin mit Wingertsberg, Pfalz 10 Königin Viktoria Denkmal, Rheingau 11 Trulli, Rheinhessen 12 Landesweingut Kloster Pforta, Saale-Unstrut 13 Weingut 3 Herren: Kunst im Weinberg, Sachsen 14 Kulturhistorische Weinlandschaft Geigersberg, Württemberg



Das DWI hat die Prämierung nach 2010 und 2013 zum dritten Mal in Kooperation mit den Gebiets­weinwerbungen initiiert. Damit will die zentrale Kommunikations- und Marketingorganisation der deutschen Weinwirtschaft die weinkulturelle Vielfalt im Weinland Deutschland stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Gleichzeitig soll der Wettbewerb einen Beitrag zur Förderung des heimischen Weintourismus leisten. „Die neuen Höhepunkte bringen die Weinkultur in den jeweiligen Regionen in besonderer Form zum Ausdruck und sollen insbesondere kulturinteressierten Touristen als attraktive Anlaufstellen dienen“, erklärt DWI-Geschäftsführerin Monika Reule.

Ausgezeichnet: Das Cusanusstift bildet gemeinsam mit dem Weingut, den Weinbergen, einer Vinothek sowie dem Moselwein-Museum ein einmaliges Kulturensemble in der Region, in dem Weinkultur erlebbar wird. Foto: DWI Deutsches Weininstitut

Insgesamt 50 Vorschläge haben die regionalen Weinwerbungen eingereicht. Eine unabhängige Fachjury von Experten aus den Bereichen Tourismus, Geschichte, Kultur und Wein hatte anschließend die Qual der Wahl, die besten Vorschläge auszusuchen. Ergebnis: Die Fachleute wählten 14 Weinkulturlandschaften, Denkmäler und sogar Weingüter mit einer außergewöhnlichen weinkulturellen Historie aus. Elf der 13 Anbaugebiete sind somit beim Best-of dabei.

Das Anbaugebiet Mosel ist sogar mit drei Attraktionen vertreten: das Cusanusstift in Bernkastel-Kues, das Neumagener Weinschiff in Neumagen-Dhron sowie die Winniger Weinbergsterrassen (Kreis Cochem-Zell). Was fasziniert an ihnen?

Die Begründung der DWI-Jury

In der Begründung der Jury liest sich das so:

„Das Neumagener Römerweinschiff ist eine Nachbildung von Weinschiffen, die in Fragmenten in Neumagen-Dhron gefunden wurden und zu Grabdenkmälern gehörten, die der Darstellung des Berufs von verstorbenen Weinhändlern dienten. 2007 haben Auszubildende der Trierer Handwerkskammer das Schiff nachgebaut und lassen damit alte Schiffsbautechnik neu aufleben. Die „Stella Noviomagi“ ist knapp 18 Meter lang, 4,20 Meter breit und wird von 22 Rudern bewegt. Sie ist das größte schwimmfähige nachgebaute Römerschiff in Deutschland, das von Gruppen gechartert werden kann. Es bereichert damit das touristische Angebot an der Mittelmosel und lässt die über 2000-jährige Weinkultur in Verbindung mit alter Handwerkskunst aufblühen und hautnah erleben.“

Begeistert war die Jury auch vom Cusanusstift/St. Nikolaus-Hospital in Bernkastel-Kues: „Das Cusanusstift ist in seiner Bedeutung dem Rang eines Julius-Hospital in Franken oder eines Hospice de Dieu in Beaune gleichzusetzen und kann als Familienstiftung unter Beteiligung des Wissenschaftlers und Historikers Nikolaus von Kues auf eine fast 600jährige Tradition zurückblicken. Das Cusanusstift bildet mit dem Weingut, den Weinbergen, einer Vinothek sowie dem Moselwein-Museum ein einmaliges Kulturensemble.“

Der dritte Höhepunkt an der Mosel sind die Winninger Weinbergsterassen, mit 14,5 Hektar Deutschlands größte zusammenhängende Terrassenlage. Insgesamt seien dort rund 17,4 Kilometer Trockenmauern angelegt worden. „Die Trockenmauern wurden schon im Mittelalter gebaut, Teile der Mauern stammen wohl tatsächlich aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Das Anlegen einer Trockenmauer aus Bruchsteinen, natürlich ohne Mörtel und Beton, ist eine handwerkliche Kunst, die von Generation zu Generation weiter gegeben wird und heute nicht mehr viele beherrschen“, lautet die Jurybegründung.