Soziales : Schokogrüße zu Weihnachten verschicken

Klausen (red) Die Schokogrußaktion der Messdiener in Klausen ist mittlerweile schon Tradition. Wer möchte kann am Sonntag, 15. Dezember, und Sonntag, 22. Dezember, ab 12 Uhr nach der Sonntagsmesse für seine Lieben aus Nah und Fern einen Schokogruß zu Weihnachten in Auftrag geben.

Die kleine schokoladige Überraschung kann gegen eine Spende erworben werden und wird persönlich zu gestellt. Zusätzlich werden nach der Messe Heißgetränke angeboten. Schokogrüße in der näheren Umgebung werden vor Weihnachten im Umkreis von 20 Kilometern persönlich zugestellt und weiter entfernte mit der Post verschickt. Der Gewinn wird zur Unterstützung von gemeinsamen Aktionen der Messdiener eingesetzt.